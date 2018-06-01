Организаторы выставки Бэнкси в Москве пожаловались на «имидж России»

Организация первой в России персональной выставки уличного художника Бэнкси оказалась осложнена напряженной политической обстановкой в мире и настороженным отношением к России, сообщил продюсер выставки Александр Начкебия.

«Мы очень сильно от этого пострадали, к сожалению. То, что мы планировали изначально, мы сделали не на 100%, а где-то на 80%, но и этому очень счастливы. Имидж России на международной арене не способствует тому, чтобы вести сюда произведения искусства», – сказал Начкебия, передает РИА «Новости».

По его словам, выставку Бэнкси уже пытались привезти в Россию, причем не самые последние представители музейной индустрии, однако организовать ее удалось только сейчас, при этом без сложностей не обошлось.

«Например, один музей, с которым мы уже договорились и подписали контракт, в последний момент начал требовать с нас невыполнимых условий по страховке. Мне еще очень понравилось требование включить в контракт, чтобы при любых политических или экономических осложнениях в России, они имеют право без последствий для себя забрать свои экспонаты», — добавил он.

В субботу в Центральном Доме художника (ЦДХ) в Москве откроется первая в России персональная выставка известного стрит-арт художника и провокатора Бэнкси. В экспозицию включены около 100 экспонатов, среди которых оригинальные работы, 3D-объекты, редкие принты и фотографии, а также мультимедийное шоу, которое познакомит посетителей с творчеством художника. Экспозиция выставки составлена из коллекций галереи Lilley Fine Art, нескольких музеев современного искусства, а также из частных собраний коллекционеров по всему миру.