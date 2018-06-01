Узбекистан придумал «спортивный сбор» для производителей водки и сигарет

Производители водки и сигарет с 1 июня будут платить в фонд развития при министерстве физкультуры и спорта Узбекистана сборы на развитие спорта в стране.

В марте 2018 года президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев подписал соответствующее постановление, передает РИА «Новости».

В соответствии с документом, производители пива будут платить 2 тыс. сумов (0,25 доллара), производители водки – 5 тыс. сумов (0,62 доллара) с одного декалитра продукции, производители табачной продукции – 1 тыс. сумов (0,12 доллара) за 1 тыс. сигарет.



Фонд пополнят также средства госбюджета, спонсорские средства и другие источники.



Президент Узбекистана также поручил создать в Ташкенте свободную экономическую зону «Спорт», где будут организованы совместные предприятия по производству спортивной одежды, инвентаря и оборудования.

Напомним, в среду Минздрав России предложил поднять возраст покупателей табака.