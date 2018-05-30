Минздрав предложил поднять возраст покупателей табака

Возраст покупателей табачной продукции можно поднять, не меняя возраст совершеннолетия, заявил замминистра здравоохранения Олег Салагай.

«Действительно, в полной мере человек приобретает дееспособность с 18 лет, но законодательство Российской Федерации не связывает все в нашей жизни с этим возрастом: например, президентом человек может быть избран лишь после 35, покупать оружие может с 21», – передает ТАСС слова Салагая на полях Петербургского международного экономического форума.

Он отметил, что для молодых людей в возрасте 18-21 года риск начать курить сейчас гораздо выше, так как сейчас покупать сигареты можно с 18 лет.

«Главный аргумент защитников повышения возраста продаж достаточно серьезен: мы знаем доподлинно, что если человек не начал курить в юности, то вероятность того, что он закурит в будущем, существенно снижается. Но есть и определенные риски, которые требуют оценки», – сказал он.



Он отметил также, что Минздрав планирует усилить ценовые и неценовые меры по противодействию распространению табака.

«В планах – продолжение действий по двум основным векторам: неценовые и ценовые меры по сокращению потребления табака», – заявил Салагай.

По его мнению, наиболее эффективными будут те меры, которые будут постепенно усиливаться.

«Проблема в том, что как только вы начинаете ослаблять антитабачные активности, если не делаете дальнейших шагов, распространенность курения может вновь начать возрастать: в некоторых странах такой феномен имеет место», – сказал он.

Напомним, 22 мая замминистра здравоохранения Олег Салагай заявил, что повышение цены на табачную продукцию уменьшит ее потребление.