В МВФ раскритиковали торговые пошлины США

Торговая война принесет убытки всем странам, потому ведущим мировым державам не следует отказываться от курса на снижение тарифов, заявил официальный представитель МВФ Джерри Райс.

Райс предостерег крупных игроков от «исключительных мер» и подчеркнул необходимость диалога по наиболее важным вопросам, передает РИА «Новости».

«Очень жаль, что напряженность в торговле повышается в тот момент, когда торговля поддерживает мировую экономику. В первый раз за долгое время торговля растет быстрее мирового ВВП, что способствует восстановлению экономики по всему миру», – добавил он.

Директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард также раскритиковала действия США, отметив в записи в Twitter, что в разворачивающейся мировой торговой войне в первую очередь пострадает беднейшее население.

Напомним, с 1 июня США вводят таможенные пошлины на импорт стальной и алюминиевой продукции из Евросоюза, Канады и Мексики в размере 25% на сталь и 10% – на алюминий.

Глава ВТО выступил с резкой критикой такого решения Вашингтона.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, как торговая война, объявленная Дональдом Трампом, затронет российские интересы.