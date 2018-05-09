В России началось празднование Дня Победы

Торжественные мероприятия, посвященные празднованию 73-й годовщины со дня Победы в Великой Отечественной войне, начались в России.

Военный парад и шествие «Бессмертного полка» стали главными мероприятиями празднования Дня Победы в Южно-Сахалинске, передает ТАСС.

Организаторы сообщают, что в 2018 году парад в городе стал самым массовым со времени празднования 70-летия Победы. В нем приняли участие более 1 тыс. военных и 21 единица техники.

Жителей и гостей Южно-Сахалинска с Днем Победы поздравили командующий 68 военным корпусом, генерал-майор Дмитрий Глушенков и губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко.

Парад в Хабаровске стал самым масштабным на Дальнем Востоке. Видео приводит Министерство обороны России в своем Twitter:

После по центральной улице города прошло шествие участников акции «Бессмертный полк».

В центре Владивостока 1,5 тыс. человек прошли торжественным маршем в составе парадных расчетов в ходе мероприятий, посвященных празднованию 73-й годовщины со дня Победы в Великой Отечественной войне.

В Якутске тысячи местных жителей и гостей города собрались на площади Победы, чтобы почтить память героев. Торжественные мероприятия открыла минута молчания.

Участники праздничных мероприятий возложили венки и цветы к монументу Воинам-победителям в память о героях фронта и тыла.

После в столице Якутии прошел военно-патриотический парад, в котором приняли участие ветераны, сотрудники силовых ведомств и правоохранительных органов, курсанты военных учебных заведений региона.

Отмечается, что, несмотря на пасмурную и прохладную погоду, тысячи людей приняли участие в акции «Бессмертный полк».