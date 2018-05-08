Пашинян заверил Медведева в приверженности сотрудничеству с Россией

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в ответном послании председателю российского правительства Дмитрию Медведеву заявил, что Армения привержена сотрудничеству с Россией и ЕАЭС, и поздравил российского коллегу с назначением.

«Новое правительство Республики Армения твердо настроено на дальнейшее упрочение двустороннего армяно-российского сотрудничества во всех областях, а также на углубление взаимодействия в рамках ЕАЭС», – приводит ТАСС текст послания Пашиняна.

Он выразил уверенность в том, что совместная работа на различных уровнях сотрудничества двух стран «внесет свою лепту» в развитие и расширение союзничества России и Армении.

Ранее во вторник Медведев также направил Пашиняну поздравительное послание после избрания последнего на пост премьера Армении. В телеграмме российский премьер выразил уверенность в том, что развитие сотрудничества отвечает интересам обеих стран.

Во вторник президент России Владимир Путин назначил Медведева премьером России после того, как депутаты Госдумы одобрили его кандидатуру.