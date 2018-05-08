Путин назначил Медведева премьером

Президент России Владимир Путин подписал указ, назначив Дмитрия Медведева председателем правительства страны.

«В соответствии с пунктом «а» статьи 83 Конституции Российской Федерации назначить Медведева Дмитрия Анатольевича Председателем Правительства Российской Федерации», – говорится в тексте указа, опубликованного на сайте Кремля.

Указ вступает в силу со дня подписания, то есть Медведев официально вступил в должность председателя правительства.

Ранее депутаты Госдумы выступили за его утверждение на этом посту.

Путин, предложивший его кандидатуру, лично представлял его депутатам Госдумы на пленарном заседании, перечислив заслуги Медведева на посту председателя правительства.