В Москве задержали крупного бизнесмена по делу о мошенничестве

Бойцы Росгвардии задержали в Москве главу «Алма-групп», российского и казахстанского бизнесмена Жомарта Ертаева по делу о мошенничестве; вместе с ним задержан его подчиненный, бывший исполнительный директор «Тройка-Д-Банк» Андрей Третьяков.

Третьякова и Ертаева, а также еще двоих человек подозревают в мошенничестве, сообщает Telegram-канал Mash.

Отмечается, что Ертаев три года находится в федеральном розыске. Его задержали около «Москвы-Сити», заблокировав его автомобиль и машины его сопровождения прямо на дороге.

Источник ТАСС в правоохранительных органах также сообщил, что оперативники МУРа и бойцы спецназа задержали подозреваемых в мошенничестве в особо крупном размере у бизнес-центра «Москва-Сити», не назвав имена задержанных.

При этом отмечается, что один из задержанных находился в федеральном розыске. Задержанные доставлены в отдел полиции, им будет предъявлено обвинение.

Отметим, что Ертаев в 2009 году был арестован в Казахстане по подозрению в хищении 1,1 млрд долларов. Обвинение переквалифицировали затем в «нарушение законодательства о бухгалтерском учете и финансовой отчетности» и «незаконное использование денежных средств банка». Он провел девять месяцев в СИЗО и был освобожден, оплатив штраф в размере 2,6 тыс. долларов.