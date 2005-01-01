Путин призвал Россию не замыкаться «как огурцы в бочке»

Россия не должна заниматься самоизоляцией, нельзя замкнуться и быть «как огурцы в бочке», заявил российский президент Владимир Путин.

«Нас на международных рынках не ждут, это правда. Но это совсем не значит, что мы должны от этого отказываться. Наоборот, мы должны за это бороться», – также заявил Путин. По его словам, нужно продвигать российские товары и делать их «глобально конкурентоспособными», поднимая «уровень своего собственного производства», передает РИА «Новости».

«Внутренний потребитель у нас будет пользоваться товарами и услугами, не уступающими мировым аналогам. А лучше – превышающим эти аналоги», – сказал Путин.

Также он отметил, что нужно укреплять экономический суверенитет России, а санкции против страны только помогают в этом, передает ТАСС.

В апреле Путин выразил благодарность россиянам за то, что они отнеслись с пониманием к введению ответных санкций в отношении зарубежных стран.