Украинская оппозиция перезахоронила останки 53 воинов Красной армии

Украинская оппозиция помогла перезахоронить останки воинов Красной армии, погибших в годы Великой Отечественной войны при обороне Киева.

Организованная «Оппозиционным блоком» церемония прошла на территории Мемориала воинам-освободителям в День памяти и примирения и в преддверии Дня победы в селе Гатное Киевской области.

«Сегодня 53 воина, защищавшие столицу и погибшие под Киевом в августе-сентябре 1941 года, в самое тяжелое время Великой Отечественной войны, упокоятся в братской могиле в селе Гатное рядом с почти тысячей других бойцов», – сказал лидер фракции «Оппозиционного блока» в Верховной раде Юрий Бойко, передает ТАСС.

По его словам, поисковые работы будут продолжены. «Мы должны знать имя каждого, кто положил свою жизнь за нашу свободу», – подчеркнул он. Разыскать останки красноармейцев удалось благодаря работе поисковиков археологического патриотическо-поискового объединения «Днепр – Украина».

Бойко также сказал, что на сегодняшний день удалось опознать лишь каждого двадцатого бойца, захороненного в братской могиле под Киевом.

Битва под Киевом – крупномасштабное сражение Красной Армии и Вермахта в июле-сентябре 1941 года в ходе Великой Отечественной войны. С немецкой стороны в сражении участвовала группа армий «Юг» под командованием фельдмаршала Рундштедта, а также 2-я танковая группа и 2-я армия из группы армий «Центр», с советской – войска Юго-Западного фронта под командованием генерала-полковника Кирпоноса в составе пяти общевойсковых армий и Пинской флотилии под командованием контр-адмирала Рогачева, под общим руководством Маршала СССР Буенного.



Потери Советской армии в битве за Киев составили около 700 тыс. убитых и пленных.