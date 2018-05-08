Россия получила ответы ОЗХО по инциденту в Солсбери

Россия получила ответы от Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) по инциденту в британском Солсбери, сообщил российский постпред при организации Александр Шульгин.

Шульгин напомнил, что «ОЗХО оказывала техническое содействие Великобритании и выпустила доклад», однако у постпредства России возникли к нему вопросы, передает ТАСС.

Так, например, «складывалось впечатление, что эксперты организации искали только то вещество, которое указали британцы; непонятно было, откуда взялся (химикат) BZ, почему нужно было проверять сертифицированную лабораторию, посылать туда контрольную пробу».

Все эти вопросы были направлены ОЗХО, и недавно российская сторона получила на них ответы.

«Это сугубо технический ответ, который нужно будет изучить на экспертном уровне», – уточнил Шульгин.

В апреле постпред России при ОЗХО Александр Шульгин отметил, что Россия также может предъявить Великобритании триаду обвинений («мотив, средства, предыстория вопроса») по делу об отравлении Скрипаля и его дочери.

Напомним, президент Чехии Милош Земан подтвердил, что нервно-паралитический газ «Новичок» производился и складировался в Чехии.

Минобороны Чехии заявило, что республика проводила испытания «Новичка», но отвергло возможность производства отравляющего вещества на территории страны.