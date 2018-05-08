Песков ответил на вопрос о действиях «казаков» на митинге в Москве

Вопрос о правомерности действий людей в казачьей форме на несанкционированной акции протеста в Москве 5 мая следует адресовать правоохранительным органам, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Правоохранительные органы обеспечивали порядок и обеспечивали законность. В остальном – режим обеспечения этой законности, связанные с этим вопросы нужно адресовать правоохранительным органам (...) Мы советуем туда обращаться», – сказал Песков в ответ на вопрос журналистов о том, как в Кремле относятся к действиям людей в казачьей форме на несанкционированном митинге оппозиции в Москве.

Он уточнил, что в Кремле не проводится каких-либо разбирательств по этому вопросу, передает РИА «Новости».

Пресс-секретарь главы государства добавил, что ему неизвестно о поступлении в Кремль сформулированных предложений созвать заседание Совета по правам человека (СПЧ) из-за протестных митингов 5 мая.

На уточнение, обращался ли член СПЧ Максим Шевченко в Кремль с этой идеей, Песков ответил отрицательно.

Напомним, на протестную акцию в субботу, 5 мая, пришли казаки и люди в форме времен Великой Отечественной войны с гармошками. Во время митинга между казаками и сторонниками оппозиции произошла потасовка.

В понедельник Центральное казачье войско (ЦКВ) заявило, что во время акции казаки выражали гражданскую позицию и не участвовали в противоправных действиях.