Рубль вырос к доллару и евро

Рубль в начале дня вырос на четыре копейки к доллару и на две копейки к евро, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами «завтра» на 10.00 мск вторника снижался на четыре копейки и составил 62,89 рубля, курс евро упал на 2 копейки и составил 75 рублей, передает РИА «Новости».



Июльский фьючерс на нефть Brent снижался на 0,71% и составил 75,63 доллара за баррель.