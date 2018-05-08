В США задумались о введении санкций против поставщиков российского ОПК

Поставщики российского оборонно-промышленного комплекса могут столкнуться с американскими санкциями, которые обязан будет ввести глава Белого дома, следует из поправки к проекту бюджета Пентагона на 2019 финансовый год.

Документ предлагает ввести запрет на продажу американского вооружения, боеприпасов и технологий «в отношении лиц, оказывающих определенную поддержку российской промышленности, с акцентом на цепочку снабжения российской оборонной индустрии», передает ТАСС.

При этом в документе уточняется, что речь идет только о той деятельности, которая способствует «разработке и производству Россией крупной военной техники или высокотехнологичного традиционного (неядерного) оружия».

Уточняется, что санкции могут коснуться тех организаций, которые, по имеющейся у Белого дома информации, «продают, одалживают или иным образом предоставляют товары, услуги или технологии любому лицу, принадлежащему или подконтрольному правительству России», или же проводят с такими лицами значительные сделки.

В то же время президент США сможет не включать в список тех партнеров России, деятельность которых имеет крайне важное значение для американской национальной безопасности. Однако, это исключение не касается организаций тех стран, которые, по мнению Вашингтона, поддерживают терроризм.

Согласно законопроекту, президент США «должен вводить» санкции против тех, кто стал фигурантом списка, не позднее полугода после подачи доклада в Конгресс, а затем ежегодно в течение восьми лет.

Отметим, по мнению американских экспертов, новые антироссийские санкции могут быть опасны для самих США.