На площади Республики в Ереване начался митинг оппозиции

Митинг оппозиции в преддверии голосования в Национальном собрании (парламенте) Армении по кандидатуре премьер-министра начался на площади Республики в Ереване.

Как передает ТАСС, в акции участвует претендующий на пост премьера лидер оппозиции Никол Пашинян и известный американский рок-певец армянского происхождения, лидер группы System of a Down Серж Танкян, прибывший в Армению в понедельник вечером.

На площади Республики собрались более 10 тыс. человек, люди продолжают подходить. Площадь заполнена почти полностью. Обстановка в районе проведения митинга остается спокойной.

Собравшимся продемонстрировали фрагмент концерта Танкяна.

Начало митинга было перенесено из-за сложностей с движением из аэропорта, куда принял Танкян. Пришедшие встречать его тысячи человек частично перекрыли движение по ведущей в Ереван дороге.

Как сообщает РИА «Новости», Серж Танкян начал выступление перед собравшимися. «Весь мир смотрит на вас как позитивный пример достижения своих целей... Я мечтал об этом дне и горжусь, что стою рядом с вами», – отметил рок-музыкант.

В свою очередь Никол Пашинян в выступлении на митинге объявил выходным днем 8 мая, когда в Национальном собрании состоится голосование по его кандидатуре на пост премьера Армении.

Напомним, в понедельник, 7 мая, правящая Республиканская партия Армении заявила, что уйдет в оппозицию в случае победы Пашиняна. Позднее вице-спикер парламента Эдуард Шармазанов заявил, что правящая партия Армении поможет избранию лидера протестов Никола Пашиняна премьер-министром страны.

Второй тур выборов армянского премьера состоится 8 мая. Пашинян призвал своих сторонников приготовиться к массовым акциям протеста в случае провала его кандидатуры на выборах в парламенте.