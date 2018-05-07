Правящая партия Армении поспособствует избранию Пашиняна премьером

Вице-спикер парламента, член исполнительного органа РПА Эдуард Шармазанов заявил, что правящая партия Армении поможет избранию лидера протестов Никола Пашиняна премьер-министром страны.

«Мы поможем необходимыми голосами избранию кандидата, выдвинутого третью состава парламента, в данном случае Пашиняна. Решением партии и фракции наши депутаты проголосуют за него», – сказал Шармазанов, передает РИА «Новости».

Ранее в понедельник правящая партия Армении заявила, что уйдет в оппозицию в случае победы Пашиняна.

Второй тур выборов армянского премьера состоится 8 мая. Пашинян уже призвал своих сторонников приготовиться к массовым акциям протеста в случае провала его кандидатуры на выборах в парламенте.