Россия запретила поставки свинины из Венгрии

Россельхоснадзор сообщил о введении временных ограничений на поставки живых свиней и свиноводческой продукции из Венгрии.

«В связи с ухудшением эпизоотической обстановки по африканской чуме свиней на территории региона Хевеш, Венгрия, 7 мая вводятся временные ограничения на поставки в Россию со всей территории Венгрии живых свиней, продуктов убоя свиней, мяса свинины и продукции, содержащей мясо свинины, эмбрионов свиней и спермы хряков», – сообщает пресс-служба ведомства.

В сообщении говорится, что ограничения не накладываются на продукцию, прошедшую обработку по технологии, гарантирующей разрушение вируса АЧС: готовой продукции из свинины, продукции, содержащей в своем составе свинину или сырье животного происхождения, сырью из свинины, предназначенному для производства кормов для непродуктивных животных и пушных зверей.

В апреле Россельхознадзор ввел временные ограничения на поставки живых свиней и свиноводческой продукции из Белоруссии в связи со случаями выявления генетического материала АЧС в мясной продукции.