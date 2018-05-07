В Грузии начинается новый этап борьбы с «российской пропагандой»

Законопроект о запрещении российской пропаганды представила оппозиционная партия «Европейская Грузия», ядро которой составляют депутаты, ранее состоявшие в партии экс-президента Михаила Саакашвили «Единое национальное движение», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

В частности, им предполагается запрет на ретрансляцию российских телеканалов в Грузии, строжайший контроль за финансовыми потоками из России, чтобы они не поступали в грузинские СМИ или НПО, которые поддерживают нормализацию отношений с Россией, разорванных после войны 2008 года.

«Власти Грузии ничего не делают против российской пропаганды, они вообще ничего не делают, чтобы снизить влияние России», – заявил вице-спикер парламента от «Европейской Грузии» Серги Капанадзе.



По его словам, безучастное отношение властей к этой проблеме «множит численность российских агентов влияния в стране».



Среди тех, кто в понедельник представил инициативы неправительственному сектору, кроме Капанадзе, был и депутат Георгий Бокерия, один из идеологов режима Михаила Саакашвили.



«Россия – вражеское для Грузии государство, а при этом деньги России направляются на разные фонды, такие, как Фонд Горчакова, чтобы они работали в Грузии», – сказал Бокерия.



Кроме того, оппозиция настаивает на коррективах в законы о грантах, о рекламе, о вещании, чтобы перемещение финансовых потоков в стране стало прозрачнее и ими не пользовались пророссийские СМИ и НПО.



Предполагается, что вопрос будет рассмотрен уже на весенней сессии парламента.



По всем опросам, не менее трех четвертей граждан Грузии поддерживают интеграцию в НАТО и Евросоюз, при этом примерно столько же респондентов традиционно поддерживает нормализацию отношений с Россией.



В 2017 году Россия стала вторым торговым партнером Грузии, уступив только Турции.



После войны 2008 года Саакашвили пытался запретить в Грузии российские телеканалы, кинофильмы и даже песни, но эти старания не увенчались успехом.