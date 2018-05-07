Эрдоган обвинил ЕС в невыполнении обещаний по миграционному соглашению

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в очередной раз обвинил Евросоюз в нарушении обязательств по миграционному соглашению.

Эрдоган заявил в эфире телеканала NTV, что Брюссель за прием беженцев перечислил Анкаре 1 млрд евро вместо обещанных ранее 6 млрд евро, передают СМИ.

В марте 2018 года министр Турции по делам ЕС Омер Челик заявил, что Анкара не видит причин придерживаться миграционного соглашения с ЕС, так как Брюссель не сдержал обещаний.

Эрдоган еще в 2016 году, выступая перед полицейскими в Анкаре, обвинил Брюссель в невыполнении обещаний по миграционному соглашению и пригрозил, что Турция также не будет его выполнять. Он заявлял, что в рамках соглашения Турции с ЕС по миграционной проблеме Евросоюз должен выделить Турции 6 млрд евро на прием сирийских беженцев.