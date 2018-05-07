Путин после инаугурации кратко побеседовал с композитором Пахмутовой

Президент Владимир Путин, возвращаясь в рабочий кабинет после торжественной церемонии инаугурации, кратко побеседовал с композитором Александрой Пахмутовой.

Встреча состоялась возле Вознесенского собора, откуда Путин после молебна направлялся в свой рабочий кабинет, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение телеканала «Россия 24».

Глава государства увидел, что композитор возвращалась одна после церемонии инаугурации, и догнал ее. Пахмутова была очень удивлена внезапной встрече с президентом.

«Как вы?» – поинтересовался Путин.

«Ничего! Как вы, главное?» – ответила Пахмутова.

Они на ходу обменялись несколькими фразами и добрыми пожеланиями друг другу.

В понедельник избранный президент Владимир Путин принес присягу на церемонии инаугурации в Большом Кремлевском дворце и вступил в должность главы государства на новый шестилетний срок. После этого правительство ушло в отставку, и Путин внес на рассмотрение Госдумы кандидатуру Дмитрия Медведева на пост премьер-министра страны.