Путин вышел из рабочего кабинета в Кремле на инаугурацию

Владимир Путин находился в рабочем кабинете в Кремле, когда получил звонок, подтверждающий, что к церемонии инаугурации все готово.

Церемонию вступления Путина в должность президента транслирует RT.

Кабинет главы государства хорошо знаком россиянам по видео с его рабочих встреч. Во время трансляции также показали редкие кадры приемной президента и коридоры Кремля.

Путин, проходя по коридорам, несколько раз бросил взгляд на висящие на стенах картины, возможно, пытаясь рассмотреть в стекле свое отражение. Затем вышел во двор и сел в президентский лимузин отечественного производства.

В Большом Кремлевском дворце в понедельник проходит инаугурация избранного президента России Владимира Путина. Он вступает в должность главы государства в четвертый раз в своей политической карьере. Высший государственный пост ему предстоит занимать следующие шесть лет.