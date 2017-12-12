Коллектив «ВИМ-Авиа» забил тревогу из-за исчезновения руководства

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6 мая, воскресенье  |  Последнее обновление — 16:18  |  vz.ru
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США нашли новый способ надавить на Украину и Порошенко

Американцы начали игру в протекционизм с УкраинойФото: Global Look Press
Американский президент Дональд Трамп лишил Украину права на беспошлинный ввоз 155 украинских товаров. В качестве причины указано: Киев не может адекватно защитить права на интеллектуальную собственность. Украина еще недавно не обратила бы особого внимания на такой выпад. Но теперь каждый доллар, вырученный от экспорта, на счету. Это политическая пощечина лично Петру Порошенко, считают эксперты. Подробности...
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Навальный стал неинтересен своим сторонникам

Традиционное для несанкционированных акций задержание Навального оказалось не замеченным его сторонникамиФото: Михаил Почуев/ТАСС
Все меньше сторонников Алексея Навального готовы выходить на улицу по его призыву. Это показали субботние акции протеста в Москве и ряде городов, собрав в разы меньше участников, чем анонсировалось. На Пушкинской площади патриотически настроенных граждан оказалось вдвое больше, чем противников властей. С какой целью люди выходили на улицу и почему санкционированный митинг в поддержку Telegram собрал в несколько раз больше участников? Подробности...
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У распространителей клеветы должно исчезнуть чувство неуязвимости

Свобода слова в Сети многими до сих пор воспринимается как вседозволенностьФото: CHROMORANGE/Bilderbox/Global Look Press
Свобода слова в интернете, которую многие воспринимают как вседозволенность, провоцирует не только поток клеветы, но и высокий уровень агрессии. «Кибербуллинг» порой доводит добропорядочных людей даже до суицида. Однако распространители порочащей информации если и несут наказание, то очень мягкое, а сама клевета зачастую так и остается в открытом доступе. Подробности...
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Почему Западу больше не нужны «Белые каски»

«Белые каски» созданы офицером НАТО, финансируются странами НАТО и дают странам НАТО поводы для военных ударов по СирииФото: Syria Civil Defence/ZUMA/Global Look Press
США сняли с довольствия одиозную организацию «Белые каски». Именно ее фальшивые видео о «химической атаке в Восточной Гуте» привели к военным ударам стран Запада по Сирии. В России и ряде других стран «Белые каски» давно считают пропагандистской группой, подконтрольной Вашингтону и Лондону. Но почему тогда от нее решено отказаться? Подробности...
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К трагедии в Кемерово могла привести целая серия нарушений

Если бы не ряд нарушений, трагедия в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово могла бы быть менее масштабнойФото: Максим Киселев/РИА «Новости»
Чудовищный пожар в Кемерово немедленно вызвал массу и официальных версий, и слухов о его причинах. Уже сейчас, исходя из свидетельств очевидцев, можно выделить ряд нарушений, превративших возгорание в одну из самых страшных трагедий такого рода в современной России. Их насчитывается как минимум шесть. Подробности...
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«Европейский терроризм» уступает место «терроризму в Европе»

Владимир Добрынин, журналист
Баскская радикальная националистическая организация ЕТА объявила 3 мая 2018 года о полном демонтаже своих структур и прекращении деятельности. Значит ли это, что жизнь в странах Старого Света будет теперь безопаснее? Подробности...
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Ксения Собчак и две ее матери

Антон Крылов, журналист
Что могут предложить отечественные сторонники неконституционной смены власти, претендующие на лидерство в оппозиции? Расчеловечивание патриотов и образ России в виде не то выжившей из ума старухи, не то бешеной собаки. Подробности...
Обсуждение: 38 комментариев

Как в 2018 году встать в очередь на «бесплатную» квартиру

Олег Макаренко, бизнесмен, блогер, журналист
Сейчас на одного жителя России приходится в среднем 25 метров жилья, в 2,5 раза больше, чем в 1970 году. Простая логика подсказывает, что в 1970 году мы жили в 2,5 раза скученнее, чем сейчас. Хотите возразить? Подробности...
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    Выборы президента России онлайн

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    Путин комментирует «кремлевский доклад» США

    Большая пресс-конференция Владимира Путина

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      В городах России состоялись первомайские манифестации

      В первомайском шествии в Москве приняли участие 130 тыс. человек. Это были активисты профсоюзов, парламентских партий, студенты и ветераны. Они прошли по Красной площади с лозунгами «Нет повышению пенсионного возраста!», «В России заработал – в Россию вложи!»
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      В пятницу лидеры КНДР и Южной Кореи Ким Чен Ын и Мун Чже Ин провели исторические переговоры. Прямых контактов между странами не было 11 лет. По итогам межкорейского саммита была подписана совместная декларация, в которой говорится о намерении двух стран заключить мирный договор
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      На Красной площади в Москве прошла первая вечерняя репетиция парада в честь 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Кроме армейских расчетов на площади в первый раз появились армейский мотовездеход и другие образцы вооружений
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        • Нет

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        • Тот, кто чаще критикует

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        Как вы относитесь к блокировке мессенджера Telegram и насколько вас лично это затрагивает?
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        • Поддерживаю, не затрагивает

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        • Не поддерживаю, не затрагивает

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          Коллектив «ВИМ-Авиа» забил тревогу из-за исчезновения руководства

             6 мая 2018, 14:45
          Фото: Maksim Konstantinov/Reuters
          Текст: Ольга Никитина

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          Новый генеральный директор «ВИМ-Авиа» и его заместитель исчезли, что ставит под угрозу решение о выплате долгов по зарплате сотрудникам, говорится в сообщении коллектива бывших сотрудников авиакомпании.

          «Коллектив бывших сотрудников авиакомпании «ВИМ-Авиа», в лице своих общественных представителей, выражает крайнюю озабоченность поведением руководства авиакомпании», – передает РИА «Новости» текст сообщения, в котором сказано, что гендиректор АК «ВИМ-Авиа» Андрей Лайко и его заместитель Дмитрий Богачев «уже несколько дней недоступны по мобильной связи».

          В сообщении говорится, что на понедельник, 7 мая, планировалось проведение «крайне важного для 1,3 тыс. уволенных сотрудников заседания суда», на котором должен быть рассмотрен вопрос об изменении очередности погашения долга «ВИМ-Авиа».

          Бывшие сотрудники авиакомпании сообщают, что в конце апреля Богачев заверил, что «будут предприняты все возможные меры по изысканию средств для погашения образовавшейся задолженности по заработной плате в приоритетном порядке», однако теперь руководство авиакомпании, как утверждается, в заседании суда участвовать не планирует, так как у них «отсутствуют средства на командировку».

          Суммарная задолженность по зарплате коллективу авиакомпании «ВИМ-Авиа» за период с июля 2017 года по апрель 2018 года составляет около 700 млн рублей.

          В октябре 2017 года «ВИМ-Авиа» прекратила полеты из-за финансовых проблем. Ее кредиторская задолженность, по данным Росавиации, составляла около 10 млрд рублей.

          В декабре Басманный суд Москвы заочно арестовал совладельца авиакомпании «ВИМ-Авиа» Рашида Мурсекаева. Следствие выяснило, что компания «ВИМ-Авиа» под руководством Мурсекаева представляла собой мошенническую схему в виде пирамиды, в связи с чем в отношении собственника авиаперевозчика было возбуждено уголовное дело. Мурсекаев покинул территорию России и объявлен в международный розыск.


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