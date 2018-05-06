В Новой Зеландии образовался гигантский разлом

На ферме в Новой Зеландии образовался гигантский провал глубиной с шестиэтажной здание и длиной в два футбольных поля.

Разлом появился возле Роторуа после шедших несколько дней ливней, сообщает RT.

Длина провала оценивается в 180 метров, ширина и глубина – в 20 метров.

За последние годы этот разлом стал девятым по счету, который сформировался на ферме. Новозеландский вулканолог GNS Science Брэд Скотт отметил в интервью каналу Newshub, что новый разлом втрое больше, чем любой другой, виденный им раньше.

Провал, получивший прозвище «Томо», заинтересовал ученых. Они выяснили, что он сформировался над кратером древнего вулкана, который в последний раз извергался 60 тыс. лет назад.