На несанкционированной акции Навального задержаны около 300 человек

Полиция задержала порядка 300 человек в ходе несогласованной акции в центре Москвы, сообщает столичное ГУ МВД.

«За нарушения общественного порядка в ходе несогласованного публичного мероприятия в центре Москвы задержаны и доставлены в территориальные отделы полиции для разбирательства порядка 300 человек. В отношении них решается вопрос о привлечении к ответственности, установленной законом», – сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

Ранее в субботу полиция сообщала том, что на акцию пришли 1,5 тыс. человек. За проведение несогласованного митинга были задержаны и доставлены в отдел полиции Алексей Навальный и его соратник Николай Ляскин.

Политолог Вячеслав Смирнов назвал причину низкой посещаемости митингов в поддержку Навального.

Эксперты сходятся во мнении, что Навальный организовал акцию исключительно ради личного пиара. «Те, кто решит выйти на эту несанкционированную акцию, будут тешить самолюбие Навального. Это просто манипуляция людьми», – считает политолог Дмитрий Гусев.

Адвокат Дмитрий Аграновский указал на резкое падение популярности Навального.