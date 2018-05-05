Полиция оценила число участников акции Навального в 1,5 тыс. человек

На несогласованную акцию Навального в Москве пришли 1,5 тыс. человек, сообщает управление МВД по Москве.

«В центре Москвы проходит несогласованное публичное мероприятие, в котором принимают участие порядка 1500 человек. Полиция и Росгвардия обеспечивают охрану общественного порядка, принимают меры к пресечению нарушений и задержанию лиц, их совершивших, для привлечения к установленной законом ответственности», – сообщили в пресс-службе управления МВД.

Ранее сообщалось, что Алексей Навальный и его соратник Николай Ляскин были задержаны в центре столицы за проведение несогласованного митинга и доставлены в отдел полиции.

Политолог Вячеслав Смирнов назвал причину низкой посещаемости митингов в поддержку Навального.

Эксперты сходятся во мнении, что Навальный организовал акцию исключительно ради личного пиара. «Те, кто решит выйти на эту несанкционированную акцию, будут тешить самолюбие Навального. Это просто манипуляция людьми», – считает политолог Дмитрий Гусев.