Адвокат фигурантов «болотного» дела указал на падение доверия к Навальному

Адвокат Дмитрий Аграновский отметил резкое падение популярности Навального, ставшее очевидным после проведения в субботу протестных акций в Москве и ряде других городов. По его словам, так называемая либеральная оппозиция вошла в системное противоречие с абсолютным большинством людей еще после Крыма и переворота на Украине.

Известный адвокат Дмитрий Аграновский считает, что минимальная явка сторонников блогера Алексея Навального на несанкционированные акции свидетельствует о потере доверия к нему в связи с явными системными противоречиями, которые он допускает.

В преддверии назначенной на 7 мая инаугурации президента Владимира Путина Навальный анонсировал проведение в Москве 5 мая несанкционированной акции протеста на Тверской улице. Правительством города проведение данной акции согласовано не было, а на предложенные властями альтернативные места проведения мероприятия организаторы акции не согласились. Кроме столицы блогер призывал сторонников выходить в субботу на улицы в других городах.

По оценкам наблюдателей, в центре Москвы число сторонников Навального не превысило 1000 человек, что в 7 раз меньше количества участников митинга в поддержку мессенджера Telegram. Во всех городах России, где были запланированы акции Навального, мероприятия прошли спокойно, при малой явке и без происшествий.

«То, что популярность Навального так упала, меня не удивляет. Сразу напомню, что в предвзятости меня обвинить сложно, поскольку я представляю интересы фигурантов «болотного» дела. Во-первых, так называемая либеральная оппозиция вошла в системное противоречие с абсолютным большинством людей еще после Крыма и переворота на Украине, когда россияне поддерживали присоединение полуострова и выступали против свержения власти. А так называемая либеральная оппозиция поддерживала происходящее насилие на Украине. Люди, окружающие Навального, одобряют геноцид и военные преступления. Абсолютно логично, что число его сторонников уменьшается», – сказал Аграновский.

Как передает РАПСИ, адвокат также напомнил о существовании так называемой технологии, когда «чем хуже, тем лучше».

«Суть ее в том, что ты сознательно идешь на конфликт с властями, чтобы как можно больше случайных людей пострадало, а ты потом использовал это и кричал направо и налево, какой кошмар творится в стране, какие репрессии. Часть людей идет на это осознанно, но в своем большинстве люди не готовы к силовой конфронтации. Думаю, если бы кто-то умер в таком случае, это просто был бы подарок судьбы для этих так называемых либералов. Им нужны жертвы. Ничего общего эти акции не имеют с борьбой за свободу слова или собраний. Это провокации, которые никак не влияют на порядок дел», – заключил Аграновский.