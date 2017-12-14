Москва ответила на планы Лондона собрать альянс недовольных Россией государств

Великобритания стремится сохранить коалицию против России, это стало главной целью британского правительства, заявило российское посольство в Лондоне.

Посольство прокомментировало материал Guardian, в котором говорилось о планах Лондона собрать альянс недовольных Россией государств.

Как заявили в посольстве, «судя по публикации, основной текущей задачей Уайтхолла является сохранение антироссийской коалиции, которую консерваторы пытались создать после инцидента в Солсбери», передает ТАСС.

Посольство отметило, что «цель действительно является трудной». Как говорится в сообщении, страны Запада «приняли поспешные решения, которые, как показала жизнь, не были основаны на каких-либо фактах». Эти решения были основаны на «продвигаемой аппаратом национальной безопасности «доктрине смешанной безопасности».

Посольство считает, что «уважающие себя» члены G20 не станут «рисковать репутацией», поддерживая антироссийские шаги Великобритании.

Кроме того, Москва в очередной раз указала на несостоятельность «мифов», которые лежат в основе британского «дела» против России в связи с инцидентом в Солсбери.

Посольство на своем сайте отметило, что «любая современная химическая лаборатория в развитой стране» была способна произвести химическое вещество «Новичок», которое, по утверждению британской стороны, «произведено в России».

«Миф второй: у Великобритании имеются веские улики российского участия в инциденте», – говорится в сообщении.

Посольство напомнило, что британская сторона признала отсутствие подозреваемых, хотя прошло уже «восемь недель с начала якобы крупнейшего уголовного расследования в британской истории».

«Вот что бывает, когда в условиях давления сверху полиция может смотреть только в одном направлении (или вообще ни в каком) и «кормить» общественность недостоверными утечками», – заявило посольство.

Россия призвала Великобританию «гарантировать транспарентность и беспристрастность следствия», а не «связывать руки полиции и СМИ». Кроме того, Лондон должен дать российским дипломатам «доступ к пострадавшим российским гражданам», заявили в посольстве.

Напомним, президент Чехии Милош Земан подтвердил, что нервно-паралитический газ «Новичок» производился и складировался в Чехии.