Порошенко осудил антисемитские акции во Львове и Одессе

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что осуждает проявления антисемитизма, пообещав, что киевские власти будут решительно отвечать на попытки посеять вражду в украинском обществе.

«Я решительно осуждаю любые проявления нетерпимости и антисемитизма. Считаю недопустимыми попытки протащить эти позорные явления на Украине - как это недавно имело место во время акций во Львове и Одессе. Украинская власть будет решительно реагировать на любые попытки посеять вражду в нашем обществе. Реакция украинских правоохранительных органов на такие противоправные действия будет мгновенной», – говорится в сообщении на странице украинского лидера в Facebook.

Ранее посольство США на Украине сообщило, что разочаровано антисемитскими призывами на массовых акциях во Львове и Одессе 2 мая. Поводом к этому послужили массовые выступления националистов на Украине, приуроченные к очередной годовщине трагических событий в Одессе в 2014 году.

Так, в Одессе тысячи украинских националистов устроили «марш памяти», который назвали «демонстрацией украинской силы». На нем открыто звучали оскорбления не только в отношении русских, но и других национальностей. Аналогичные акции в этот день прошли и во Львове.

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