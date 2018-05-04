Сделка по покупке китайской CEFC акций Роснефти сорвалась

Консорциум Glencore и QIA уведомил китайскую CEFC о расторжении соглашения по продаже доли в 14,16% в Роснефти.

«Консорциум сегодня отправил уведомление CEFC о прекращении данного соглашения в соответствии с его условиями», – говорится в сообщении Glencore, передает РИА «Новости».

Суверенный фонд Катара (Qatar Investment Autority, QIA) станет владельцем 18,93% акций Роснефти после того, как QIA и Glencore решили расторгнуть соглашение с CEFC о продаже ей 14,16% акций российской нефтяной компании, передает ТАСС.

В марте сообщалось, что сделка китайской CEFC с Glencore по покупке акций Роснефти на 9,1 млрд долларов оказалась под угрозой срыва.

В сентябре стало известно, что консорциум швейцарского трейдера Glencore и суверенного фонда Катара QIA продает 14,16% акций Роснефти китайской CEFC.

К январю 2017 года была закрыта сделка по продаже 19,5% акций Роснефти консорциуму Qatar Investment Authority и швейцарской Glencore. В бюджет России от этой сделки поступило 710,8 млрд рублей.