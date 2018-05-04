Испытано первое в мире лекарство от алкоголизма

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4 мая, пятница  |  Последнее обновление — 17:52  |  vz.ru
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Россия бьет и Европу, и США на мировом рынке зерна

Российская пшеница выигрывает жесткую конкуренцию с ЕС, США и АвстралиейФото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press
Американский минсельхоз винит Россию в бедах европейских производителей пшеницы. Евросоюз столкнулся с минимальным за последние пять лет экспортом пшеницы, тогда как Россия поставит абсолютный исторический рекорд. На самом деле, российская пшеница замещает не только европейское, но и американское и австралийское зерно. И это при том, что она порою дороже. Что же происходит? Подробности...
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Какое значение смена власти в Армении имеет для России

Никол Пашинян идет к власти как кумир народаФото: Gleb Garanich/Reuters
В еще одной стране бывшего СССР власть меняется с помощью массовых протестов. Никол Пашинян уже в ближайшие дни станет новым главой Армении. К чему приведет революционная смена власти – к расцвету республики или к ее дальнейшему прозябанию в тени великих держав? Подробности...
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У распространителей клеветы должно исчезнуть чувство неуязвимости

Свобода слова в Сети многими до сих пор воспринимается как вседозволенностьФото: CHROMORANGE/Bilderbox/Global Look Press
Свобода слова в интернете, которую многие воспринимают как вседозволенность, провоцирует не только поток клеветы, но и высокий уровень агрессии. «Кибербуллинг» порой доводит добропорядочных людей даже до суицида. Однако распространители порочащей информации если и несут наказание, то очень мягкое, а сама клевета зачастую так и остается в открытом доступе. Подробности...
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Почему Западу больше не нужны «Белые каски»

«Белые каски» созданы офицером НАТО, финансируются странами НАТО и дают странам НАТО поводы для военных ударов по СирииФото: Syria Civil Defence/ZUMA/Global Look Press
США сняли с довольствия одиозную организацию «Белые каски». Именно ее фальшивые видео о «химической атаке в Восточной Гуте» привели к военным ударам стран Запада по Сирии. В России и ряде других стран «Белые каски» давно считают пропагандистской группой, подконтрольной Вашингтону и Лондону. Но почему тогда от нее решено отказаться? Подробности...
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К трагедии в Кемерово могла привести целая серия нарушений

Если бы не ряд нарушений, трагедия в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово могла бы быть менее масштабнойФото: Максим Киселев/РИА «Новости»
Чудовищный пожар в Кемерово немедленно вызвал массу и официальных версий, и слухов о его причинах. Уже сейчас, исходя из свидетельств очевидцев, можно выделить ряд нарушений, превративших возгорание в одну из самых страшных трагедий такого рода в современной России. Их насчитывается как минимум шесть. Подробности...
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Как в 2018 году встать в очередь на «бесплатную» квартиру

Олег Макаренко, бизнесмен, блогер, журналист
Сейчас на одного жителя России приходится в среднем 25 метров жилья, в 2,5 раза больше, чем в 1970 году. Простая логика подсказывает, что в 1970 году мы жили в 2,5 раза скученнее, чем сейчас. Хотите возразить? Подробности...
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Если человек пристаёт к женщинам, не значит, что у него плохой вкус в литературе

Эдуард Лимонов, писатель, непримиримый оппозиционер
К вопросу о французском фотографе, который якобы раздавал Нобелевские премии. Не сходите с ума. А вообще, чего все хотят от Нобелевской премии? Она никогда не была честной. Подробности...
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Ничего, кроме чернухи, современные авторы снимать не умеют

Рамиль Замдыханов, журналист
Отчаявшись снять кино про наркомана, насилующего кого-то там, они начинают снимать неких условных «Кубанских казаков». От которых с души воротит не хуже, чем от наркоманов. Есть ли выход? Выхода нет. Или есть. Подробности...
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          Испытано первое в мире лекарство от алкоголизма

          4 мая 2018, 17:47

          Текст: Алексей Ласнов

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          Американские ученые из университета Техаса создали и испытали первое экспериментальное лекарство от алкоголизма, с помощью которого удалось отучить подопытных животных от тяги к спиртному, говорится в журнале Neuropsychopharmacology.

          Джеймс Сан из университета Техаса в Остине рассказал, что так называемые сигма-рецепторы, с которыми соединяются молекулы кокаина и опиатов, достаточно давно считаются одними из главных причин формирования наркотической зависимости. Генетики расшифровали их полную структуру, что подтолкнуло ученых проверить, могут ли они быть связаны и с развитием алкоголизма, передает РИА «Новости».

          Используя данные по устройству сигма-рецепторов, команда Сана синтезировала несколько сотен молекул, способных блокировать их работу. Биологи отобрали из них несколько самых эффективных версий, которые максимально сильно мешали их работе, и при этом не действовали на другие типы нейронов, на которых  нет сигма-рецепторов.

          Ученые провели серию необычных экспериментов, в рамках которых они пытались «отучить» червей-алкоголиков от тяги к спиртному. Биологи поместили несколько червей в грунт, пропитанный спиртом, и на следующий день проверили, насколько активно нематоды двигались после подобного контакта с алкоголем, обработав часть из них лекарствами.

          При этом вещество, получившее временное имя JVW-1034, показало наилучшие результаты. Препарат полностью снимал все симптомы «похмелья» и предотвращало развитие алкоголизма. Затем ученые успешно проверили лекарство на крысах-алкоголиках, которые в любых условиях предпочитали пить 10% раствор спирта, а не чистую воду.

          «Существуют и другие экспериментальные лекарства от алкоголизма, однако все они действуют на человека слабо и имеют сильные побочные эффекты. Наше вещество, JVW-1034, воздействует на другую цепочку нейронов и поэтому оно не имеет подобных минусов», – отметил Сан.

          Опыты показали, что даже небольшие дозы лекарства избавили крыс от зависимости и уменьшили долю потребляемого ими спирта на 30% практически сразу после начала приема JVW-1034. Успешное завершение тестов, как надеются Сан и его коллеги, позволит начать к клинические испытания этого препарата уже в ближайшее время.

          Ученые из университета Техаса сделали первый шаг к созданию леканрства, изучив то, как меняется работа нервной системы в самом общем виде не только при развитии алкоголизма, но и других форм наркомании.

          В апреле британские ученые нашли причину тяги к алкоголю.


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