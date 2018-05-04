Испытано первое в мире лекарство от алкоголизма

Американские ученые из университета Техаса создали и испытали первое экспериментальное лекарство от алкоголизма, с помощью которого удалось отучить подопытных животных от тяги к спиртному, говорится в журнале Neuropsychopharmacology.

Джеймс Сан из университета Техаса в Остине рассказал, что так называемые сигма-рецепторы, с которыми соединяются молекулы кокаина и опиатов, достаточно давно считаются одними из главных причин формирования наркотической зависимости. Генетики расшифровали их полную структуру, что подтолкнуло ученых проверить, могут ли они быть связаны и с развитием алкоголизма, передает РИА «Новости».

Используя данные по устройству сигма-рецепторов, команда Сана синтезировала несколько сотен молекул, способных блокировать их работу. Биологи отобрали из них несколько самых эффективных версий, которые максимально сильно мешали их работе, и при этом не действовали на другие типы нейронов, на которых нет сигма-рецепторов.

Ученые провели серию необычных экспериментов, в рамках которых они пытались «отучить» червей-алкоголиков от тяги к спиртному. Биологи поместили несколько червей в грунт, пропитанный спиртом, и на следующий день проверили, насколько активно нематоды двигались после подобного контакта с алкоголем, обработав часть из них лекарствами.

При этом вещество, получившее временное имя JVW-1034, показало наилучшие результаты. Препарат полностью снимал все симптомы «похмелья» и предотвращало развитие алкоголизма. Затем ученые успешно проверили лекарство на крысах-алкоголиках, которые в любых условиях предпочитали пить 10% раствор спирта, а не чистую воду.

«Существуют и другие экспериментальные лекарства от алкоголизма, однако все они действуют на человека слабо и имеют сильные побочные эффекты. Наше вещество, JVW-1034, воздействует на другую цепочку нейронов и поэтому оно не имеет подобных минусов», – отметил Сан.

Опыты показали, что даже небольшие дозы лекарства избавили крыс от зависимости и уменьшили долю потребляемого ими спирта на 30% практически сразу после начала приема JVW-1034. Успешное завершение тестов, как надеются Сан и его коллеги, позволит начать к клинические испытания этого препарата уже в ближайшее время.

Ученые из университета Техаса сделали первый шаг к созданию леканрства, изучив то, как меняется работа нервной системы в самом общем виде не только при развитии алкоголизма, но и других форм наркомании.

В апреле британские ученые нашли причину тяги к алкоголю.