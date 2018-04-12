Ученые нашли причину тяги к алкоголю

Исследователи из Эксетерского университета (Великобритания) обнаружили обнаружила вариант аллель гена FGF21, который приводит к высокому артериальному давлению, тяге к сахару и алкоголю.

Ученые под руководством исследователя Тимоти Фрейлинга выяснили, что такой вариант гена очень распространен – он встречается почти у 45% людей, передает «Ридус».

Ген FGF21 – это выделяемый печенью гормон, который отвечает за высокую чувствительность к инсулину. При нормальной работе гена он стимулирует поглощение глюкозы жировыми клетками, что приводит к понижению уровня сахара в крови.

Ген также оказывает воздействие на гипоталамус в мозге, снижая желание употреблять алкоголь и сахар. При повышенном уровне гормона у людей наблюдается ожирение и болезни печени.

Однако некоторые мутации этого гена приводят к появлению аллелей, вызывающих склонность к употреблению алкоголя, продуктов с высоким содержанием сахара, а также приводят к высокому артериальному давлению.

Это выяснилось благодаря исследованию, в котором приняло участие 500 тыс. добровольцев. Они сдали образцы крови, слюны и мочи для выделения ДНК, а также заполнили анкету на выявление пищевых привычек.

Так, у 45% людей ученые обнаружили мутацию гена FGF21, что приводило к низкой активности гормона. Несмотря на тягу к алкоголю и сладкому, у этих людей наблюдалась низкая жировая масса.

Исследователи добавили, что поиск ассоциаций между различными аллелями и их фенотипическими проявлениями позволят объяснить, почему снижается эффективность лекарственных препаратов, направленных на тот или иной ген.

Напомним, в 2017 году ВОЗ назвала причины «русского пьянства».