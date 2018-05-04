Все атомные станции России перешли на усиленный режим охраны

На всех 10 атомных электростанциях (АЭС) России на период проведения праздников усилен режим охраны энергообъектов, сообщил источник в концерне «Росэнергоатом» и подтвердила Ленинградская АЭС.

«На Ленинградской АЭС усилены меры безопасности», – сказал ТАСС руководитель управления информации станции Андрей Альберти.

Источник в концерне «Росэнергоатом», который управляет всеми АЭС страны, отметил, что усиление режима охраны связано непосредственно с празднованием 1 и 9 Мая. Он заверил, что это не сказывается на энергообъектов. По словам источника, усиление режима на АЭС «слабо отличается» от обычного режима охраны станций, поскольку и в обычном режиме атомные станции – это «самые защищенные объекты в России».

В общей сложности на десяти АЭС России в эксплуатации находятся 35 энергоблоков суммарной установленной мощностью 27,9 ГВт. Все АЭС являются филиалами «Росэнергоатома», который входит в электроэнергетический дивизион Росатома.

Ранее в пятницу «Фонтанка» со ссылкой на полученное начальником службы безопасности Ленинградской атомной станции в Сосновом Бору сообщение от Росгвардии сообщила, что перед инаугурацией Владимира Путина «под прицел террористов могут попасть объекты атомной энергетики». Предупреждение, утверждает издание, гласило о планирующемся террористическом акте на одном из охраняемых Росгвардией объектов атомной энергетики. Сообщалось, что источником опасности якобы может оказаться «бежевый Renault Fluence, зарегистрированный в Московской области на 37-летнюю женщину».

Источник FlashNord на Кольской АЭС также сообщил, что Федеральная служба национальной гвардии России якобы предупредила руководство атомных электростанций страны о возможном террористическом акте в преддверии инаугурации президента. Собеседник издания заверил, что меры безопасности усилены.

В пресс-службе Росгвардии заявили, что информация о готовящихся терактах на объектах атомной энергетики в Ленинградской области не соответствует действительности, передает ИА Regnum.

«Отрицать не будем, у нас меры безопасности усилены. По всем атомным станциям у нас такая информация прошла, не только по ЛАЭС», – цитирует «Комсомольская правда – Санкт-Петербург» руководителя управления информации ЛАЭС Андрея Альберти. Он призвал не связывать усиление с инаугурацией президента, отметив, что такой режим работы включается во время всех значимых событий.