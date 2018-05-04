Ученые обнаружили энергетического звездного «вора»

Астрофизики впервые обнаружили внутри нейтронных звезд «энергетического вора», который провоцирует быстрое охлаждение звезды.

«Все это крайне важно по той причине, что существование подобного процесса в ядре нейтронных звезд требует двух вещей – наличия там свободных нуклонов и большого количества протонов, в чем раньше никто не был уверен», – передает РИА «Новости» слова астрофизика Джеймса Латтимера из публикации в журнале Physical Review Letters.

По его словам, это позволит ученым определить, как много тепла содержится в центре звезд и «приблизиться к разгадке тайны материи нейтронных звезд».

Сообщается, что звезда – это гигантский термоядерный реактор, внутри которого борются две группы физических сил: гравитация стремится сжать их до размеров сингулярности, тепло и свет – разорвать на части. Равновесие теряется, когда звезда умирает: она сжимается и раскаляется до высоких температур. Но на практике оказалось, что поверхность нейтронных звезд гораздо менее горячая, чем было в теории, и остывали они быстрее.

В 1940 году физик-теоретик Георгий Гамов заметил, что при высоких температурах и давлениях свободные протоны в материи нейтронных звезд будут сливаться с электронами и нейтронами, формируя нейтроны и выбрасывая пары нейтрино и антинейтрино. Потом нейтроны опять распадутся на электроны и протоны, запустив процесс с начала. Это позволит звезде терять энергию безостановочно.

Первые свидетельства существования внутреннего «вора» энергии обнаружил астрофизик Эдвард Браун, наблюдая за звездной системой MXB 1659-29, в которой есть нейтронная звезда и обычная. Полученные данные показывают, что, вероятно, не все частицы материи в ядре превратились в нейтроны, и часть из них выжила, что позволяет звезде выбрасывать энергию.