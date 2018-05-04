В НАСА высказались по поводу облика лунной орбитальной станции

Облик лунной станции Lunar Orbital Platform – Gateway и участие в ее создании разных стран станут понятны в ближайшие месяцы, говорится в меморандуме, опубликованного на сайте НАСА.

«Цель на лето 2018 года – в такой степени определиться с распределением функций между всеми партнерами (местными и международными), чтобы можно было начать разработку остальных элементов станции, кроме PPE (Power&Propulsion Element – первый модуль станции, который должен отправиться на орбиту Луны в 2022 году)», – передает РИА «Новости» текст меморандума.

В документе указано, что всего в проекте принимают участие 14 космических агентств, кроме НАСА, которое изучает различные варианты возможного состава и оснащения станции.



«Так как сборка и создание оборудования для поддержки пилотируемых полетов – это многолетний процесс, НАСА будет определяться с обликом и основными возможностями Gateway летом 2018 года», – говорится в меморандуме.



Напомним, ранее в пятницу источник в ракетно-космической отрасли сообщил, что первый российский космонавт может полететь к Луне на американском космическом корабле Orion примерно в 2024 году для участия в монтаже российской шлюзовой камеры к международной окололунной станции Lunar Orbital Platform – Gateway.