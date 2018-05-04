Российского космонавта предложено отправить на Луну на американском корабле

Первый российский космонавт может полететь к Луне на американском космическом корабле Orion примерно в 2024 году для участия в монтаже российской шлюзовой камеры к международной окололунной станции Lunar Orbital Platform – Gateway, сообщил источник в ракетно-космической отрасли.

В октябре 2017 года Россия и США подписали соглашение о намерениях по созданию станции Deep Space Gateway, позже переименованной в Lunar Orbital Platform – Gateway, передает РИА «Новости». Стороны договорились, что Россия изготовит шлюзовую камеру для выходов экипажей в открытый космос. Планируется, что строительство станции начнется в 2022 году, а российский отсек к ней присоединят в 2024 году.

В середине апреля в американском Хьюстоне прошло заседание международной группы по техническим стандартам, обсудившей спецификации будущей станции.

«В рамках переговоров сделаны наброски будущих пилотируемых миссий на окололунную станцию. В том числе, обсуждается возможность полета одного российского космонавта в составе экипажа корабля Orion, который отбуксирует российскую шлюзовую камеру к Луне. Российский космонавт должен будет на месте обеспечить интеграцию модуля в состав станции», – сказал источник.

Напомним, 26 апреля ракетно-космическая корпорация «Энергия» предложила изготовить шлюзовой модуль для окололунной орбитальной станции Lunar Orbital Platform – Gateway за счет США или Европы.

Ранее сообщалось, что США и их партнеры по созданию окололунной орбитальной станции Lunar Orbital Platform – Gateway принуждают Россию строить шлюзовой модуль по американским техническим стандартам.

Газета ВЗГЛЯД подробно анализировала эту ситуацию.