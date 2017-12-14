Эксперт рассказал, стоит ли России идти на условия США по стандартам в космосе

В работе по созданию окололунной станции США хотят уговорить Россию строить шлюзовой модуль не по российским, а по американским техническим стандартам. Однако такие серьезные изменения потребуют от США как заказчика больше денег при реализации проекта Lunar Orbital Platform – Gateway, считает руководитель Института космической политики Иван Моисеев.

«Разногласия серьезные, потому что для нас построить даже по своим стандартам – тоже трудная задача. Мы привыкли к нашему оборудованию и всем нашим приспособлениям. А если переделывать эти стандарты по ходу дела, то это будет существенно дороже и дольше. И, наверно, это будет менее надежно, так как любая перемена всегда влечет за собой трудности», - комментирует газете ВЗГЛЯД руководитель Института космической политики Иван Моисеев.

Ранее из неофициальных источников стало известно, что США их партнеры по созданию окололунной орбитальной станции Lunar Orbital Platform - Gateway вынуждают Россию строить шлюзовой модуль не по российским, а по американским техническим стандартам. «Это значит, что системы электропитания, обеспечения терморегуляции модуля, обеспечения жизнедеятельности внутри него, все интерфейсы должны быть американскими. В ходе переговоров всякий раз подчеркивалось, что НАСА - лидеры проекта, поэтому они задают правила игры», - отметил источник.

Проект окололунной станции по организации кардинально отличается от еще одного совместного российско-американского проекта - МКС.

«Хотя создание МКС тоже было американской идеей, но они начали строительство с нашей помощью. И в связи с дефицитом времени МКС строилась по двум стандартам – по нашим и по американским. Проект лунной станции принципиально иной, это чисто американская идея, а все остальные страны приглашаются либо на уровне обычной международной кооперации, либо в качестве подрядчиков, то есть американцы платят деньги, а мы по их заказу что-то делаем. Россия в данном проекте выступает как подрядчик», – отмечает Моисеев. Поэтому США теоретически имеют право устанавливать стандарты.

Однако сейчас идут переговоры по этому вопросу, и задача России договориться так, чтобы ей было удобней. «Любая промышленность должна искать заказчика. Наша промышленность тоже заинтересована в том, чтобы сделать работу и получить за это деньги. И здесь неважно, по каким стандартам делать. Главный вопрос – сколько заплатят, и сколько придется работать. А это вопрос договоренностей. Но все в наших руках. Переговоры для того и идут, чтобы сделать условия для нас лучше», – говорит Иван Моисеев.

Зависимости от американцев, по его словам, никакой не будет, и для проекта МКС тоже не возникает каких-то существенных проблем. «Самостоятельно строить шлюз? Сам по себе он нам не нужен»,– говорит Иван Моисеев.