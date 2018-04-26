Российский шлюз окололунной станции предложили построить за счет США

Ракетно-космическая корпорация «Энергия» предложила изготовить шлюзовой модуль для окололунной орбитальной станции Lunar Orbital Platform – Gateway за счет США или Европы.

Идея мотивирована тем, что в «Федеральной космической программе до 2025 года средств на создания шлюзового модуля для международной окололунной станции нет, и их не предвидится», передает РИА «Новости» со ссылкой на источник в космической отрасли.

Потому ракетно-космическая корпорация «Энергия» в ходе прошедшего в середине апреля в Хьюстоне (США) заседания международной группы по техническим стандартам предложила изготовить отсек за счет американской стороны, «то есть поступить так же, как в свое время был изготовлен первый модуль Международной космической станции «Заря».

Первый модуль МКС «Заря» строили в России за счет средств США, «и числится он частью американского сегмента МКС, переданным в использование России».

Еще один вариант – это создание модуля совместно с Европейским космическим агентством и разделение затрат пополам. При этом в России готовы изготовить сам отсек, а его дооборудование внутренними системами пройдет в Европе.

В РКК «Энергия» отказались комментировать информацию о предложениях по окололунной станции.

Ранее сообщалось, что США и их партнеры по созданию окололунной орбитальной станции Lunar Orbital Platform – Gateway принуждают Россию строить шлюзовой модуль по американским техническим стандартам.

Газета ВЗГЛЯД подробно анализировала эту ситуацию.