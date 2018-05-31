Стало известно, когда Россия избавится от вагонов с устаревшими туалетами

Федеральная пассажирская компания (ФПК) планирует избавиться от устаревших гравитационных туалетов. Новые вагоны оборудованы биотуалетами, кондиционерами, розетками и usb-портами.

ФПК (дочерняя компания РЖД) собирается к 2025 году закупить около 5 тыс. вагонов у «Трансмашхолдинга». Предполагаемые траты превысят 230 млрд рублей, рассказал генеральный директор ФПК Петр Иванов в интервью РБК.

«К этому времени мы планируем, что гравитационные туалеты полностью уйдут из нашей практики», – сказал он.

В новых вагонах установлены биотуалеты, есть кондиционеры, индивидуальные розетки, usb-порты для зарядки гаджетов, а позже, возможно, добавятся и душевые кабины.

Отмечается, что текст техзадания на модели одноэтажного и двухэтажного вагонов уже согласован, ФПК планирует начать закупки в 2019 году. Прежде всего, отметил Иванов, новые вагоны будут направлены на сообщение «с курортными городами черноморского побережья, которые в летний период традиционно пользуются высоким спросом».

По его словам, это позволит повысить комфорт путешествия для пассажиров.

В 2016 году РЖД сообщала о планах в течение четырех лет заменить старые плацкартные вагоны на более комфортные.