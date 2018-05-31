Певица Masha поддержала благотворительную акцию #ЯТожеДоброволец

Российская певица Мария Качанова (Masha) посетила Люберецкий социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних, поддержав таким образом благотворительную акцию движения Putin Team #ЯТожеДоброволец.

Как сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию газеты ВЗГЛЯД, Мария Качанова побывала в социальном учреждении вместе с волонтерами Putin Team. Гости привезли воспитанникам центра специальные тренажеры, а также провели представление кукольного театра.

«Я с удовольствием присоединяюсь к этой акции, потому что очень важно делать добрые дела, поддерживать тех, кому нужна помощь, и особенно – детей. Стать волонтёром может каждый, и Putin Team активно пропагандирует такую деятельность и поддерживает начинающих добровольных помощников», – отметила Качанова.

Публикация от MASHA | Maria Kachanova (@masha__official) 31 Май 2018 в 4:49 PDT

Напомним, 20 декабря 2017 года певица Нюша (Анна Шурочкина) и ее муж, генеральный советник президента Международной спортивной федерации студенческого спорта (FISU) Игорь Сивов поддержали движение Putin Team и устроили благотворительную акцию #ЯТожеДоброволец.

Позднее акцию поддержали бизнесмен Курбан Омаров также Курбан Омаров, певец Митя Фомин, музыкант DJ Грув (Евгений Рудин), блогер и общественный деятель Айза Анохина (Долматова), а также спортсменка и общественный деятель Светлана Хоркина.