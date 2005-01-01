Служба безопасности Украины (СБУ) и прокуратура предложили подозреваемому в организации убийства журналиста Аркадия Бабченко сделку со следствием, но тот отказался, сообщают местные СМИ.

Предполагаемому организатору предложили дать показания на одного человека, фамилию которого обещали назвать позже, однако он отказался, сообщает издание «Украинские новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Отмечается, что подозреваемый является украинским коммерсантом, который поставлял товары военного назначения Укроборонпрому.

В среду глава СБУ Василий Грицак официально сообщил, что Бабченко, якобы «убитый» во вторник, на самом деле жив. Инсценировка его гибели оказалась частью «спецоперации» по предотвращению «покушения» на него. Грицак обвинил российские спецслужбы в организации покушения на Бабченко. Сам Бабченко также выступил с заявлением, а позже снова пообещал вернуться в Россию на «Абрамсе».

Тем временем стало известно, что у украинских правоохранителей нет прямых доказательств того, что люди из России, с которыми общался предполагаемый организатор «убийства» журналиста Аркадия Бабченко, представляют российские спецслужбы.

Политологи и эксперты обратили внимание на сходство этой «спецоперации» с «отравлением» Скрипалей в Великобритании, «Репортеры без границ» осудили эту «спецоперацию».