Рубль вырос к доллару и подешевел к евро

Курс доллара расчетами «завтра» утром в четверг опустился на 1 копейку – до 62,07 рубля, курс евро повышался на 15 копеек – до 72,52 рубля.

Стоимость нефти с утра снижалась на 0,5% – до 77,31 доллара за баррель по марке Brent, передает РИА «Новости».