Кудрин назвал главный риск для российской экономики

Основным риском для российской экономики является снижение численности трудоспособного населения, считает председатель Счетной палаты Алексей Кудрин.

«Я бы назвал самый главный риск, который стоит перед всей нашей российской экономикой в ближайшее десятилетие – это снижение населения в России, и сейчас уже мы находимся на этапе снижения трудоспособного населения. В ближайшие лет 13 у нас трудоспособное население уменьшится на 10 млн человек», – сказал Кудрин на сессии в рамках «Примаковских чтений», передает «Интерфакс».

Он отметил, что низкий показатель безработицы в России связан не с тем, что экономика растет и занятость населения увеличивается, а с тем, что «у нас демографическая яма».

Напомним, в начале мая , вступая в должность президента, Владимир Путин назвал среди приоритетных задач повышение качества образования и здравоохранения, охрану материнства и детства. «Это им, нашим детям, предстоит строить нашу страну дальше, добиваться еще больших успехов, чем их родители», – сказал он.

В апреле Минздрав представил отчет, из которого следовало, что продолжительность жизни по итогам 2017 года в России выросла до 72,7 года, а смертность в стране снизилась.

Ранее агентство «Ренессанс Капитал» представило данные, согласно которым снижение численности населения приведет к снижению роста ВВП на 1 процентный пункт в каждом последующем году.