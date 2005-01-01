Путин пожелал, чтобы в России рождалось больше здоровых и талантливых малышей

Владимир Путин, вступивший в должность президента, среди приоритетных задач государства назвал повышение качества образования и здравоохранения, охрану материнства и детства. Российский лидер пообещал приложить все усилия для реализации этих целей.

Путин остается верным себе в поддержке традиционных ценностей, материнства и детства, улучшение демографических показателей – важная цель нового срока. «Будем активно проводить современную социальную политику, настроенную на нужды каждого человека, каждой российской семьи. Повышать качество образования и здравоохранения. Особое внимание уделим поддержке традиционных семейных ценностей: материнства и детства. Чтобы в России рождалось как можно больше желанных, здоровых, умных, талантливых малышей», – пообещал президент во время церемонии инаугурации.

«Это им, нашим детям, предстоит строить нашу страну дальше, добиваться еще больших успехов, чем их родители. Уважать и продолжать историю нашего Отечества», – добавил он.

«Дорогие друзья, как глава государства, я сделаю все, чтобы преумножить силу процветания и славу России, чтобы оправдать запросы общества и надежды граждан страны», – добавил он.

Приняв парад Президентского полка, Владимир Путин вышел к молодежи на Соборной площади Москвы. Среди молодых людей на площади, к которым подошел президент, – члены инициативной группы граждан, поддержавших самовыдвижение Путина на выборы в декабре прошлого года.

«Поздравляем!» – скандировала толпа. Подавляющее большинство молодых людей делали фотографии и снимали происходящее на смартфоны.

«Вы делаете очень много для всей страны. Спасибо!», «Благодаря вам у нас есть возможность реализоваться!», «Спасибо, что дали возможность принять участие в выборной кампании. Мы с вами!» – выкрикивали из толпы.

«Спасибо», – ответил президент, пожимая руки девушкам и юношам.

Путин в понедельник вступил в должность главы государства на новый шестилетний срок.

Трансляцию вел телеканал RT.