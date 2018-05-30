Матвиенко пообещала помочь семье Бабченко

Российские власти окажут помощь и поддержку семье журналиста Аркадия Бабченко, убитого на Украине; в России у него остались несовершеннолетние дети, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

«Я выражаю соболезнования семье в связи с этим убийством. Каких бы политических взглядов (Бабченко) ни придерживался бы, но он воевал (ранее) за Россию», – передает ее слова РИА «Новости».

Речь идет об участии Бабченко в первой и второй чеченских войнах.

По ее словам, Россия окажет помощь семье журналиста, у которого остались шестеро детей, в том числе несовершеннолетние.

«Конечно, Россия окажет семье помощь и поддержку», – сказала она.

Напомним, журналист был застрелен вечером во вторник, 29 мая.

Украинская полиция назвала первые версии убийства и составила фоторобот предполагаемого убийцы. Также было опубликовано фото тела с места убийства. При этом глава украинского правительства выразил уверенность, что за убийством якобы стоит Россия.

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова призвала ООН вмешаться в расследование убийства Бабченко.