Матвиенко пообещала помочь семье Бабченко

Взгляд
30 мая, среда  |  Последнее обновление — 15:40  |  vz.ru
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Европа дождалась альтернативы российскому газу

У «Турецкого потока» появился реальный конкурентФото: president.az
В Баку официально открыли «Южный газовый коридор», по которому в Турцию и Европу пойдет азербайджанский газ. В отличие от дорогого американского СПГ, новый трубопроводный игрок может составить реальную конкуренцию российскому газу. Выдержит ли «Газпром» появление соперника? Или экспорт российского газа в Европу начнет падать?  Подробности...
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Бесполезно вырывать из рук Трампа «подарки для Путина»

Владимир Путин не ждет подарков от Дональда ТрампаФото: Carlos Barria/Reuters
Трамп не должен делать подарки Путину – такое предостережение прозвучало из Старого Света. Европейские атлантисты опасаются за будущее НАТО и призывают американского президента воздержаться от заявлений, которые могли бы быть выгодны России. Получается, западные элиты так и не поверили в искренность заявлений Трампа о его приверженности атлантической солидарности. Почему? Подробности...
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Смерть Аркадия Бабченко является поводом для сочувствия

Последнее публичное высказывание Аркадия Бабченко получилось максимально символичнымФото: facebook.com/babchenkoa
В Киеве убит журналист. В Киеве убит гражданин России. В последние годы подобное происходит регулярно. На этот раз убит российский журналист Аркадий Бабченко. Одни сейчас злословят в его адрес, как любил злословить он сам, другие обвиняют в произошедшем Россию. Не правы ни те ни другие. Подробности...
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Реанимация украинской боевой авиации невозможна без России

Демонстрация украинских ВВС была эффектной, но вряд ли она подкреплена реальной силойФото: кадр из видео
Украина провела учения боевой авиации в небе над Донбассом. Судя по официальным видеороликам, в них приняли участие штурмовики Су-25 и многоцелевые истребители МиГ-29. Источники газеты ВЗГЛЯД сообщают, что ВВС Украины активизировались в Донбассе с середины мая. Цели Киева можно предугадать, но есть ли у них средства для атак с воздуха? Подробности...
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Почему Кубань снова стала местом кровавого убийства

Мать пятерых детей Наталья Дмитриева была жестоко убита подросткамиФото: с личной страницы ok.ru
От того, что в Кущевской было 12 жертв, а в Псебае одна, ситуация не становится менее ужасной. В любом случае возникает вопрос – почему опять Кубань? Почему в этом теплом и благодатном крае совершается уже второе кровавое убийство, потрясающее своей жестокостью всю страну? И уже второй раз выясняется, что убийцы давно терроризируют округу, а люди боятся пожаловаться. Подробности...
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Каким богам молился Аркадий Бабченко

Андрей Бабицкий, журналист
Российскому оппозиционеру, если он хочет бороться с «кровавым режимом», намного безопасней заниматься любимым делом не в Киеве, а дома или где-нибудь на благословенном Западе. Но выбраться на Запад не так-то просто. Подробности...

Не будем уподобляться Аркадию Бабченко

Общественное мнение, самые актуальные темы дня в блогосфере
Дорогие журналисты (украинские, российские, армянские), каких бы вы ни были политических взглядов, вам не стоит жить на Украине. В любой момент ваша смерть может стать частью политического шоу. Подробности...
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«Он сам сделал выбор отнять у себя собственную жизнь»

Алексей Баранов, журналист
В свете наблюдений за волнениями вокруг судьбы «узника Кремля» Сенцова стоило бы рассмотреть историческую и этическую составляющие такого явления, как голодовка осужденного по статьям о террористической деятельности. Подробности...
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          Матвиенко пообещала помочь семье Бабченко

          30 мая 2018, 14:29

          Текст: Сергей Гурьянов

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          Российские власти окажут помощь и поддержку семье журналиста Аркадия Бабченко, убитого на Украине; в России у него остались несовершеннолетние дети, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

          «Я выражаю соболезнования семье в связи с этим убийством. Каких бы политических взглядов (Бабченко) ни придерживался бы, но он воевал (ранее) за Россию», – передает ее слова РИА «Новости».

          Речь идет об участии Бабченко в первой и второй чеченских войнах.

          По ее словам, Россия окажет помощь семье журналиста, у которого остались шестеро детей, в том числе несовершеннолетние.

          «Конечно, Россия окажет семье помощь и поддержку», – сказала она.

          Напомним, журналист был застрелен вечером во вторник, 29 мая.

          Украинская полиция назвала первые версии убийства и составила фоторобот предполагаемого убийцы. Также было опубликовано фото тела с места убийства. При этом глава украинского правительства выразил уверенность, что за убийством якобы стоит Россия.

          Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова призвала ООН вмешаться в расследование убийства Бабченко.


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