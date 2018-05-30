Совфед одобрил закон об ответных мерах на санкции против России

Российские сенаторы на заседании в среду одобрили закон о контрсанкциях, он вступит в силу со дня его официального опубликования.

Об этом сообщает РИА «Новости».

Госдума 22 мая приняла закон «О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия США и иных иностранных государств», он вступит в силу со дня его официального опубликования.

Как сообщал в понедельник директор департамента Северной Америки МИД России Георгий Борисенко, закон вызвал напряжение в деловых кругах США, зарубежные компании просили президента России посмотреть первую редакцию документа.