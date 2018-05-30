Названа страна, потерявшее наибольшее число миротворцев в операциях ООН

Индия стала страной, потерявшей самое большое число военнослужащих в миротворческих миссиях ООН за 70 лет.

В ходе миротворческих миссий ООН Индия потеряла 163 солдата, передает ТАСС со ссылкой на канал NDTV.

Отмечается, что Индия является третьим по числу солдат участником военных и полицейских миротворческих миссий ООН.

В настоящее время 6 тыс. 692 индийца принимают участие в операциях ООН в суданском районе Абьей, на Кипре, в Конго, Гаити, Ливане, Южном Судане, на Ближнем Востоке и в Западной Сахаре.

Всего же с 1948 года, когда начались миссии «голубых касок», в мире погибли 3 тыс. 737 миротворцев.