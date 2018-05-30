В ЦЭНКИ опровергли отставку Джураевой

Информация об увольнении Рано Джураевой с поста главы Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ) не соответствует действительности, сообщили в пресс-службе Центра.

«Опровергаем эту информацию, она не соответствует действительности», – передает ТАСС сообщение пресс-службы.

В ЦЭНКИ добавили, что «Джураева продолжает работу на посту генерального директора Центра».

Напомним, ранее в среду источник в ракетно-космической отрасли сообщил, что и.о. гендиректора Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ, оператор российских космодромов) вместо Рано Джураевой назначен Олег Майданович.