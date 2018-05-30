Назначен новый гендиректор оператора российских космодромов

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30 мая, среда  |  Последнее обновление — 09:00  |  vz.ru
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Почему бензин в России всегда только дорожает

Дорогая нефть – благо для бюджета, но беда для автомобилистаФото: Сергей Фадеичев/ТАСС
Минфин наконец заметил то, на что в последние недели жалуются все автомобилисты, – существенный рост цен на бензин и дизтопливо. Называется и причина происходящего: повышение цен на нефть на мировом рынке, которое так радует российский бюджет. Однако действительно ли причина в этом – и что могло бы сделать правительство для сдерживания роста цен на топливо? Подробности...
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Почему Киев испугался потери прилегающих к Крыму территорий

В заявлении Бабина о «мадам с косой» и «господине с Донбасса» есть двусмысленный намекФото: Тарас Литвиненко/РИА «Новости»
Киев одолела мания преследования – там увидели в Херсонской области чуть ли не новый потенциальный Донбасс. В окружении Порошенко уверены, что Россия попытается заполучить Северо-Крымский канал, чтобы обеспечить Крым питьевой водой. Более того, он разглядел потерю госконтроля над прилегающими к полуострову территориями. Есть ли у украинских страхов реальные основания? Подробности...
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Реставратор назвал невосстановимую часть «Ивана Грозного»

Полотно Ильи Репина неоднократно подвергалось покушениямФото: «Иван Грозный и сын его Иван
16 ноября 1581 года», И.Е. Репин
«Полотно и до этого было ужасное, хотя реконструировать сейчас можно все что угодно. Но мы не восстановим духовный темперамент автора, его видение мира», – сказал газете ВЗГЛЯД именитый художник-реставратор Александр Сапожников. Он уверен, что картина «Иван Грозный убивает своего сына», которую повредил вандал из Воронежа, будет восстановлена, но лишь технически. Подробности...
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Польша желает создать ударный кулак против беззащитного Калининграда

Польские власти готовы обеспечить «стол и дом» американцамФото: U.S. Army/Staff Sgt. Pablo N. Piedra
Польские власти готовы раскошелиться на 2 млрд долларов, лишь бы в стране была развернута танковая бригада армии США. То, что это явно нарушает Акт Россия – НАТО, давно уже не беспокоит правящие круги Варшавы. Они и вправду готовы поверить в мифическую угрозу из Калининграда. Но действительно ли польское общество так панически боится России, что готово размещать американцев за свой счет? Подробности...
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Почему Кубань снова стала местом кровавого убийства

Мать пятерых детей Наталья Дмитриева была жестоко убита подросткамиФото: с личной страницы ok.ru
От того, что в Кущевской было 12 жертв, а в Псебае одна, ситуация не становится менее ужасной. В любом случае возникает вопрос – почему опять Кубань? Почему в этом теплом и благодатном крае совершается уже второе кровавое убийство, потрясающее своей жестокостью всю страну? И уже второй раз выясняется, что убийцы давно терроризируют округу, а люди боятся пожаловаться. Подробности...
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Не будем уподобляться Аркадию Бабченко

Общественное мнение, самые актуальные темы дня в блогосфере
Дорогие журналисты (украинские, российские, армянские), каких бы вы ни были политических взглядов, вам не стоит жить на Украине. В любой момент ваша смерть может стать частью политического шоу. Подробности...
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«Он сам сделал выбор отнять у себя собственную жизнь»

Алексей Баранов, журналист
В свете наблюдений за волнениями вокруг судьбы «узника Кремля» Сенцова стоило бы рассмотреть историческую и этическую составляющие такого явления, как голодовка осужденного по статьям о террористической деятельности. Подробности...

До чего акушер-гинеколог довела Бундесвер

Наталия Янкова, публицист (Германия)
Счетная палата ФРГ обвинила министерство обороны, возглавляемое Урсулой фон дер Ляйен, в сокрытии фактов о недостаточном количестве военного снаряжения. Мало того, Счетная палата обнаружила и фальсификации в документах. Подробности...
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    Церемония инаугурации Владимира Путина

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      ЦБ представил пластиковую банкноту к ЧМ-2018

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          Назначен новый гендиректор оператора российских космодромов

          30 мая 2018, 07:44

          Текст: Дмитрий Зубарев

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          И. о. генерального директора Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ, оператор российских космодромов) вместо Рано Джураевой назначен Олег Майданович, сообщил источник в ракетно-космической отрасли.

          «Джураева уволена с должности, временно исполняющим обязанности гендиректора назначен Майданович», сообщил источник РИА «Новости».

          Майданович занимал должность заместителя генерального директора ЦЭНКИ по эксплуатации. 

          Тем временем источник сообщил, что действующая Федеральная космическая программа России может быть сокращена из-за недофинансирования примерно на 150 млрд рублей в ближайшие три года.

          «Недостаток планируемых к выделению Роскосмосу средств бюджетного финансирования от ранее запланированных параметров на ближайшие три года составляет около 150 млрд рублей», – заявил источник.

          По его словам, речь идет о средствах, планируемых к утверждению в госбюджет и плановый период на 2019–2021 годы.

          «Недостаток средств финансирования уже становится причиной задержек создания межпланетных проектов, оттягивает начало строительства второй очереди космодрома Восточный и разработку новой ракетно-космической техники», – сказал он.

          В сложившейся ситуации, пояснил собеседник, либо предписанные Федеральной космической программой задачи не будут выполняться в отведенные сроки из-за отсутствия финансирования, либо придется пересматривать программу.

          Напомним, 24 мая президент Владимир Путин предложил бывшему вице-премьеру Дмитрию Рогозину возглавить «Роскосмос», отметив, что считает важным укрепить команду госкорпорации специалистами из отрасли, которые уже хорошо зарекомендовали себя и глубоко погружены в тему.

          Позднее источник в ракетно-космической отрасли сообщил, что первый заместитель гендиректора госкорпорации «Роскосмос» Александр Иванов может оставить пост после проведения запуска к МКС, намеченного на начало июня.


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