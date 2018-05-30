Назначен новый гендиректор оператора российских космодромов

И. о. генерального директора Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ, оператор российских космодромов) вместо Рано Джураевой назначен Олег Майданович, сообщил источник в ракетно-космической отрасли.

«Джураева уволена с должности, временно исполняющим обязанности гендиректора назначен Майданович», – сообщил источник РИА «Новости».

Майданович занимал должность заместителя генерального директора ЦЭНКИ по эксплуатации.

Тем временем источник сообщил, что действующая Федеральная космическая программа России может быть сокращена из-за недофинансирования примерно на 150 млрд рублей в ближайшие три года.

«Недостаток планируемых к выделению Роскосмосу средств бюджетного финансирования от ранее запланированных параметров на ближайшие три года составляет около 150 млрд рублей», – заявил источник.



По его словам, речь идет о средствах, планируемых к утверждению в госбюджет и плановый период на 2019–2021 годы.



«Недостаток средств финансирования уже становится причиной задержек создания межпланетных проектов, оттягивает начало строительства второй очереди космодрома Восточный и разработку новой ракетно-космической техники», – сказал он.



В сложившейся ситуации, пояснил собеседник, либо предписанные Федеральной космической программой задачи не будут выполняться в отведенные сроки из-за отсутствия финансирования, либо придется пересматривать программу.

Напомним, 24 мая президент Владимир Путин предложил бывшему вице-премьеру Дмитрию Рогозину возглавить «Роскосмос», отметив, что считает важным укрепить команду госкорпорации специалистами из отрасли, которые уже хорошо зарекомендовали себя и глубоко погружены в тему.

Позднее источник в ракетно-космической отрасли сообщил, что первый заместитель гендиректора госкорпорации «Роскосмос» Александр Иванов может оставить пост после проведения запуска к МКС, намеченного на начало июня.