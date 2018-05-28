Стало известно о кадровых изменениях в руководстве «Роскосмоса»

Первый заместитель гендиректора госкорпорации «Роскосмос» Александр Иванов может оставить пост после проведения запуска к МКС, намеченного на начало июня, сообщил источник в ракетно-космической отрасли.

«Замена Александра Иванова на кандидатуру, определенную Дмитрием Рогозиным, может произойти после пилотируемого старта к МКС, который запланирован на 6 июня. Александр Иванов является одним из двух сопредседателей госкомиссии и его замена сейчас вызовет дополнительные проблемы», – передает РИА «Новости» слова источника.

Напомним, в прошлый четверг президент Владимир Путин предложил бывшему вице-премьеру Дмитрию Рогозину возглавить «Роскосмос», отметив, что считает важным укрепить команду госкорпорации специалистами из отрасли, которые уже хорошо зарекомендовали себя и глубоко погружены в тему.

В пятницу сообщалось, что кандидатом на увольнение якобы является первый замгендиректора «Роскосмоса» Александр Иванов, который был назначен правительством ответственным за подготовку и запуск первого ангольского спутника AngoSat-1; аппарат был потерян вскоре после вывода на орбиту.