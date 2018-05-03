Путин уволил пятерых генералов и двух прокуроров

Президент России Владимир Путин освободил от должностей пятерых генералов МВД и СК и двух прокуроров, назначения получили 16 человек.

Сняты со своих постов прокурор Удмуртии Сергей Панов, прокурор Тульской области Александр Козлов, руководители СУ СК по Пермскому краю генерал-лейтенант юстиции Ольга Заббарова и СУ СК по Рязанской области генерал-майор Владимир Махлейдт, передает ТАСС со ссылкой на указ президента.

Также освобождены от должностей первый замглавы Экспертно-криминалистического центра МВД генерал-майор Иван Лукин, глава ГУ МВД по Пермскому краю генерал-лейтенант Виктор Кошелев, начальник УМВД по Мурманской области генерал-майор Игорь Баталов, замначальника ГУ МВД по Краснодарскому краю полковник Юрий Кузнецов.

В том же указе Путина говорится о 16 кадровых назначениях. Главой ГУ ФСИН по Свердловской области назначен полковник внутренней службы Александр Федоров, ранее возглавлявший УФСИН по Тамбовской области. УМВД по Пензенской области возглавил полковник полиции Сергей Щеткин (бывший замглавы УМВД по Магаданской области), полковник Дмитрий Ильичев возглавил УМВД по Хабаровскому краю (ранее служил в Алтайском крае).

УМВД по Рязанской области возглавил Сергей Лебедев. Директором Департамента готовности сил и специальной пожарной охраной МЧС назначен полковник внутренней службы Максим Максименко.



Полковники юстиции Александр Бирюков и Дмитрий Какошин назначены заместителями начальника Следственного департамента МВД. Экс-руководитель управделами Главного управления обеспечения деятельности СК России Риф Гайфутдинов назначен начальником этого главка. На 5-летний срок назначен начальником СУ СК по Мурманской области полковник юстиции Андрей Ефремов.

Напомним, в апреле Путин снял с должностей 11 генералов МВД, ФСИН, МЧС и СК.