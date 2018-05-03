Путин уволил пятерых генералов и двух прокуроров

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3 мая, четверг  |  Последнее обновление — 19:01  |  vz.ru
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Крым совершил рывок вперед

Теперь Крым и Севастополь можно уверенно относить к субъектам РФ со средним уровнем развитияФото: Sergey Kovalev/Russian Look/Global Look Press
Воссоединение с Россией подняло уровень жизни крымчан, и с этим невозможно спорить. Более того, теперь это не отсталый, а во многом среднестатистический российский регион, причем с хорошими перспективами. Многие оставшиеся проблемы должно решить скорое открытие Керченского моста, но, к сожалению, не все из них: в Крыму еще есть над чем работать. Подробности...
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Протестующие в Армении перешли к «насилию над людьми»

Сторонники оппозиционера Никола Пашиняна парализовали работу транспорта и госучреждений по всей странеФото: Sergei Grits/AP/ТАСС
Сторонники оппозиции в Армении действуют все более жестко. В среду оказались перекрыты автомагистрали, нарушена работа аэропорта, остановлено железнодорожное сообщение. Эксперты отмечают, что, хотя столкновений пока нет, происходящее уже можно назвать насилием над простыми гражданами. И есть признаки того, что ситуация может только усугубиться. Подробности...
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У экипажа Су-30 была причина бороться за самолёт до конца

Фото: twitter.com/MGhorab3
«Вначале летчик пытается спасти самолет; если самолет спасти не удается, его нужно отвести от населенных пунктов, а уже затем катапультироваться. Таким образом, о себе летчик думает в последнюю очередь», – заявил газете ВЗГЛЯД бывший командующий 4-й воздушной армией ВВС и ПРО генерал-лейтенант Валерий Горбенко, комментируя крушение российского истребителя Су-30СМ возле аэродрома Хмеймим. Подробности...
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С украинской преступностью случилось чудо

Либо на Украине случилось чудо, либо в прокуратуре занимаются махинациями со статистикойФото: Шарифулин Валерий/ТАСС
Власти Украины рапортуют о резком снижении уровня преступности, который стабильно рос три года подряд. Согласно некоторым версиям, криминала в стране теперь даже меньше, чем в довоенный период. Мотив правительства «нарисовать» себе успехов перед выборами нельзя исключить полностью. Однако у «украинского чуда» есть и другое объяснение. Подробности...
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К трагедии в Кемерово могла привести целая серия нарушений

Если бы не ряд нарушений, трагедия в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово могла бы быть менее масштабнойФото: Максим Киселев/РИА «Новости»
Чудовищный пожар в Кемерово немедленно вызвал массу и официальных версий, и слухов о его причинах. Уже сейчас, исходя из свидетельств очевидцев, можно выделить ряд нарушений, превративших возгорание в одну из самых страшных трагедий такого рода в современной России. Их насчитывается как минимум шесть. Подробности...
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Российский либерализм в роли людоеда

Андрей Бабицкий, журналист
С нашими либеральными соотечественниками мы сосуществовали в одном пространстве, считая, что их взгляды – это такое даже отчасти милое и безвредное недоразумение. 2 мая стало ясно, что нет, это все не чистое теоретизирование. Подробности...
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«Черный блок» устроил в Париже горячий Первомай

Елена Кондратьева-Сальгеро, журналист (Франция), главный редактор парижского литературного альманаха «Глаголъ»
Очень может быть, что, согласно новопровозглашенному лозунгу, европейская жизнь скоро будет интересно «раскрашена» в определенные цвета только что запатентованных борцунов за очередную мировую справедливость. Подробности...
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Три главных вопроса о будущем Армении

Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
Если абстрагироваться от осознания того, что в Армении все летит в тартарары и добром это не кончится в любом случае, то можно было бы спокойно понаблюдать за возникновением достаточно любопытной коллизии. Подробности...
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    Выборы президента России онлайн

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    Путин комментирует «кремлевский доклад» США

    Большая пресс-конференция Владимира Путина

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      В городах России состоялись первомайские манифестации

      В первомайском шествии в Москве приняли участие 130 тыс. человек. Это были активисты профсоюзов, парламентских партий, студенты и ветераны. Они прошли по Красной площади с лозунгами «Нет повышению пенсионного возраста!», «В России заработал – в Россию вложи!»
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      В пятницу лидеры КНДР и Южной Кореи Ким Чен Ын и Мун Чже Ин провели исторические переговоры. Прямых контактов между странами не было 11 лет. По итогам межкорейского саммита была подписана совместная декларация, в которой говорится о намерении двух стран заключить мирный договор
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      В Москве прошла ночная репетиция парада Победы

      На Красной площади в Москве прошла первая вечерняя репетиция парада в честь 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Кроме армейских расчетов на площади в первый раз появились армейский мотовездеход и другие образцы вооружений
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          Путин уволил пятерых генералов и двух прокуроров

          3 мая 2018, 18:46

          Текст: Алексей Ласнов

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          Президент России Владимир Путин освободил от должностей пятерых генералов МВД и СК и двух прокуроров, назначения получили 16 человек.

          Сняты со своих постов прокурор Удмуртии Сергей Панов, прокурор Тульской области Александр Козлов, руководители СУ СК по Пермскому краю генерал-лейтенант юстиции Ольга Заббарова и СУ СК по Рязанской области генерал-майор Владимир Махлейдт, передает ТАСС со ссылкой на указ президента.

          Также освобождены от должностей первый замглавы Экспертно-криминалистического центра МВД генерал-майор Иван Лукин, глава ГУ МВД по Пермскому краю генерал-лейтенант Виктор Кошелев, начальник УМВД по Мурманской области генерал-майор Игорь Баталов, замначальника ГУ МВД по Краснодарскому краю полковник Юрий Кузнецов.

          В том же указе Путина говорится о 16 кадровых назначениях. Главой ГУ ФСИН по Свердловской области назначен полковник внутренней службы Александр Федоров, ранее возглавлявший УФСИН по Тамбовской области. УМВД по Пензенской области возглавил полковник полиции Сергей Щеткин (бывший замглавы УМВД по Магаданской области), полковник Дмитрий Ильичев возглавил УМВД по Хабаровскому краю (ранее служил в Алтайском крае).

          УМВД по Рязанской области возглавил Сергей Лебедев. Директором Департамента готовности сил и специальной пожарной охраной МЧС назначен полковник внутренней службы Максим Максименко.

          Полковники юстиции Александр Бирюков и Дмитрий Какошин назначены заместителями начальника Следственного департамента МВД. Экс-руководитель управделами Главного управления обеспечения деятельности СК России Риф Гайфутдинов назначен начальником этого главка. На 5-летний срок назначен начальником СУ СК по Мурманской области полковник юстиции Андрей Ефремов.

          Напомним, в апреле Путин снял с должностей 11 генералов МВД, ФСИН, МЧС и СК.


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